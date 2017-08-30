Доллар на межбанке подорожал на 10 копеек

В среду, 30 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,47/25,49*, к 12:00 котировки составили 25,57/25,59

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,47, максимальные - 25,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,49, максимальные - 25,59.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4338/0,4344, к 12:00 котировки составили 0,4358/0,4365.



Торги по евро начались с котировок 30,4621/30,4783, к 12:00 котировки составили 30,5356/30,5595.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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