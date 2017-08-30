Кабмин планирует внести проект госбюджета-2018 15 сентября

Правительство намерено 15 сентября внести в Верховную Раду проект бюджета на следующий год

Кабинет Министров планирует 15 сентября внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О государственном бюджете на 2018 год". Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"15 сентября мы внесем в парламент проект закона о госбюджете на 2018 год", - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.



Министерство финансов завершило подготовительные работы и 19 июля направило всем распорядителям предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год.



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