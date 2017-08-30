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Кабмин планирует внести проект госбюджета-2018 15 сентября

30.08.2017 12:38
Правительство намерено 15 сентября внести в Верховную Раду проект бюджета на следующий год
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Кабинет Министров планирует 15 сентября внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О государственном бюджете на 2018 год". Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"15 сентября мы внесем в парламент проект закона о госбюджете на 2018 год", - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Министерство финансов завершило подготовительные работы и 19 июля направило всем распорядителям предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, Госбюджет, Гройсман
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