Наличные курсы валют (данные на 15:00)

В среду, 30 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,05 коп до 25,3843 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,6 коп - до 25,6597 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,51 грн, минимальный курс продажи - 25,55 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 3,9 коп и составляет 30,113 грн, средний курс продажи вырос на 3,4 коп до 30,7407 грн. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле - за 30,55 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,912 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,382 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,25 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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