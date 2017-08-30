Наличные курсы валют (данные на 15:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,6 коп - до 25,6597 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,51 грн, минимальный курс продажи - 25,55 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 3,9 коп и составляет 30,113 грн, средний курс продажи вырос на 3,4 коп до 30,7407 грн. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле - за 30,55 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,912 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 4,382 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,25 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
17501
-
10730
-
6044
-
5247
-
2573