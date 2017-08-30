За семь месяцев физлица заплатили 92 млрд грн налога на доходы
В январе-июле в сводный бюджет поступило 92,4 млрд грн налога на доходы физических лиц. Об этом рассказал директор департамента доходов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк.
Дроняк отметил, что это на 34,6%, или на 23,7 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года (68,7 млрд грн).
В июле налога на доходы физических лиц было уплачено 14,7 млрд грн. Этот показатель на 30,3% превышает аналогичный период прошлого года.
"С начала года на поддержку армии плательщики перечислили свыше 8,2 млрд грн военного сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата этого сбора выросла на 31,6%, или почти на 2 млрд грн", - отметил Дроняк.
В июле в государственный бюджет уплачено свыше 1,3 млрд грн военного сбора, что на 30,1% больше июля прошлого года.
Поступления от единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 99,4 млрд грн. Этот показатель на 26,2 млрд грн превышает поступления аналогичного периода прошлого года. В июле единого взноса было уплачено в сумме свыше 15,1 млрд грн, или почти на 4,2 млрд грн больше июля прошлого года.
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