Moody's повысил рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, банка Пивденный и Проминвестбанка

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, банка Пивденный и Проминвестбанка.



Это решение обусловлено недавним повышением рейтинга Украины с Caa3 до Caa2.



Агентство также изменило для пяти банков прогноз по рейтингам со "стабильного" на "позитивный". Прогноз рейтингов депозитов в местной валюте одного финучреждения остался "стабильным".



Долгосрочные рейтинги депозитов в национальной валюте ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, банка Пивденный и Проминвестбанка Moody's повысил с Caa3 до Caa2, а Райффайзен Банка Аваль - с Caa2 до Caa1 с "позитивным" прогнозом.



Рейтинги депозитов в иностранной валюте шести банков повышены до Caa3 с "позитивным" прогнозом после изменения предельного уровня странового уровня рейтингов депозитов в иностранной валюте до Caa3 с Ca. Рейтинги банковских депозитов ограничены страновым потолком банковских депозитов.



Агентство объявило о повышении рейтингов Украины 26 августа. Главными факторами повышения стало влияние структурных реформ в Украине и улучшение позиций на внешних рынках.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.