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Moody's повысил рейтинги шести украинских банков

30.08.2017 16:49
Moody's повысил рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, банка Пивденный и Проминвестбанка
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, банка Пивденный и Проминвестбанка.

Это решение обусловлено недавним повышением рейтинга Украины с Caa3 до Caa2.

Агентство также изменило для пяти банков прогноз по рейтингам со "стабильного" на "позитивный". Прогноз рейтингов депозитов в местной валюте одного финучреждения остался "стабильным".

Долгосрочные рейтинги депозитов в национальной валюте ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, банка Пивденный и Проминвестбанка Moody's повысил с Caa3 до Caa2, а Райффайзен Банка Аваль - с Caa2 до Caa1 с "позитивным" прогнозом.

Рейтинги депозитов в иностранной валюте шести банков повышены до Caa3 с "позитивным" прогнозом после изменения предельного уровня странового уровня рейтингов депозитов в иностранной валюте до Caa3 с Ca. Рейтинги банковских депозитов ограничены страновым потолком банковских депозитов.

Агентство объявило о повышении рейтингов Украины 26 августа. Главными факторами повышения стало влияние структурных реформ в Украине и улучшение позиций на внешних рынках.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Рейтинг, Moody's
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