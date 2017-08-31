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Платежный баланс на 1 августа сведен с профицитом $764 млн

31.08.2017 10:20
В годовом выражении профицит платежного баланса за январь-июль вырос в полтора раза

Платежный баланс Украины в январе-июле 2017 года сведен с профицитом на уровне $764 млн. Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте, это в 1,5 раз выше профицита за аналогичный период прошлого года ($517 млн).

Платежный баланс в июле сведен с дефицитом на уровне $285 млн долл. против $110 млн профицита годом ранее. Согласно данным НБУ, дефицит счета текущих операций составил $594 млн в июле и $2,16 млрд - в январе-июле 2017 года. Чистые поступления по финансовому счету составили $302 млн в июле и $2,917 млрд - в январе-июле, сообщает НБУ.

Платежный баланс в мае второй месяц подряд был сведен с профицитом в размере $357 млн (в апреле - $970 млн).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, платежный баланс
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