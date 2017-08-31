НБУ снизил официальный курс гривни на 13 копеек
31.08.2017 08:00
На сегодня Нацбанк установил установил курс на уровне 25,57 грн/долл
Фото: пресс-служба НБУ
На 31 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2557,9541 грн за $100;
3048,0581 грн за 100 евро;
4,3554 грн за 10 руб РФ.
На 30 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2544,0576 грн за $100;
3065,0806 грн за 100 евро;
4,3464 грн за 10 руб РФ.
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