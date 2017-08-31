Официальные курсы банковских металлов на 31.08.2017

Нацбанк Украины установил на 31 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 334708,29 грн;

серебро - 4461,07 грн;

платина - 256051,21 грн;

палладий - 240703,48 грн.



Напомним, на 30 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 335472,16 грн;

серебро - 4477,54 грн;

платина - 248045,62 грн;

палладий - 236597,36 грн.



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