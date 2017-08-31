Доллар на межбанке продолжает дорожать

В четверг, 31 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,6/25,62*, к 12:00 котировки составили 25,7/25,73

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,6, максимальные - 25,7. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,62, максимальные - 25,73.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4373/0,438, к 12:00 котировки составили 0,4392/0,4401.



Торги по евро начались с котировок 30,464/30,4878, к 12:00 котировки составили 30,547/30,5801.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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