НБУ впервые за два месяца вышел на рынок с продажей валюты
Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 31 августа, $44,3 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $53,3 млн по курсу от 25,5 грн/долл до 25,72 грн/долл.
НБУ продавал валюту по курсу 25,68 грн/долл.
До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 5 июля и продал $34,9 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,1189 грн.
Ранее аукцион по продаже валюты состоялся 10 февраля. Тогда регулятор продал $26,9 млн по курсу до 27,231 грн.
На аукционе 29 августа регулятор купил у банков $32,2 млн.
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