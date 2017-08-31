 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.39  25.67   EUR:  30.08  30.68
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ впервые за два месяца вышел на рынок с продажей валюты

31.08.2017 14:39
Нацбанк сегодня продал $44,3 млн по курсу 25,68 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 31 августа, $44,3 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $53,3 млн по курсу от 25,5 грн/долл до 25,72 грн/долл.

НБУ продавал валюту по курсу 25,68 грн/долл.

До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 5 июля и продал $34,9 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,1189 грн.

Ранее аукцион по продаже валюты состоялся 10 февраля. Тогда регулятор продал $26,9 млн по курсу до 27,231 грн.

На аукционе 29 августа регулятор купил у банков $32,2 млн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Валютный аукцион
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров