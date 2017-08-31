Миссия МВФ начнет работу в Киеве 12 сентября - СМИ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Киеве 12 сентября. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на источник в правительстве.
"Миссия МВФ ожидается 12 сентября", - сказал источник.
20 июля сообщалось, что Совет директоров Фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.
Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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