Миссия МВФ начнет работу в Киеве 12 сентября - СМИ

По словам источника в правительстве, миссия МВФ начнет работу в Киеве 12 сентября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Киеве 12 сентября. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на источник в правительстве.



"Миссия МВФ ожидается 12 сентября", - сказал источник.



20 июля сообщалось, что Совет директоров Фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.



Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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