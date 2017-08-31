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Миссия МВФ начнет работу в Киеве 12 сентября - СМИ

31.08.2017 18:17
По словам источника в правительстве, миссия МВФ начнет работу в Киеве 12 сентября
Фото: EPA

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Киеве 12 сентября. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на источник в правительстве.

"Миссия МВФ ожидается 12 сентября", - сказал источник.

20 июля сообщалось, что Совет директоров Фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.

Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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