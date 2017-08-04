Официальные курсы на 04.08.2017
04.08.2017 08:00
Нацбанк установил на 4 августа курс на уровне 25,88 грн/долл
Фото: EPA
На 4 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2588,5752 грн за $100;
3070,0502 грн за 100 евро;
4,261 грн за 10 руб РФ.
На 3 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2590,418 грн за $100;
3064,2055 грн за 100 евро;
4,2759 грн за 10 руб РФ.
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