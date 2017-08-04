Официальные курсы на 04.08.2017

Нацбанк установил на 4 августа курс на уровне 25,88 грн/долл

На 4 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2588,5752 грн за $100;

3070,0502 грн за 100 евро;

4,261 грн за 10 руб РФ.



На 3 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2590,418 грн за $100;

3064,2055 грн за 100 евро;

4,2759 грн за 10 руб РФ.



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