Официальные курсы банковских металлов на 04.08.2017

Нацбанк Украины установил на 4 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 328257,22 грн;

серебро - 4263,38 грн;

платина - 243326,07 грн;

палладий - 232971,77 грн.



Напомним, на 3 августа были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 328879,47 грн;

серебро - 4318,23 грн;

платина - 243758,33 грн;

палладий - 231583,37 грн.



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