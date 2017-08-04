Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 4 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,85/25,87*, к 12:00 котировки составили 25,835/25,855

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,83, максимальные - 25,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,85, максимальные - 25,87.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,429/0,4295, к 12:00 котировки составили 0,428/0,4287.



Торги по евро начались с котировок 30,7123/30,7361, к 12:00 котировки составили 30,7/30,7209.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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