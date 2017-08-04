МВФ рекомендует Украине сократить количество налоговиков
Международный валютный фонд (МВФ) разработал рекомендации в отношении реформы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.
ГФС планируюетмя реорганизовать в единое юридическое лицо, обновить служебный состав ведомства и сократить его, а также автоматизировать процесс администрирования налогов.
Международный валютный фонд отметил прогресс в реформах, в частности, в отношении компенсации НДС, но комплексную реформу тормозит коррупция, сообщает Минфин.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что Государственная фискальная служба остается в подчинении Минфина.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
8427
-
5628
-
3581
-
3403
-
2833
- МВФ рекомендует Украине сократить количество налоговиков 12:53
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:15
- Чикагская биржа готовится запустить торговлю биткоин-деривативами 11:45
- НБУ обновил перечень кассовых операций, не облагаемых налогами 10:55
- Официальные курсы банковских металлов на 04.08.2017 08:05