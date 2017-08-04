МВФ рекомендует Украине сократить количество налоговиков

Международный валютный фонд разработал рекомендации по реформированию ГФС

Международный валютный фонд (МВФ) разработал рекомендации в отношении реформы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



ГФС планируюетмя реорганизовать в единое юридическое лицо, обновить служебный состав ведомства и сократить его, а также автоматизировать процесс администрирования налогов.



Международный валютный фонд отметил прогресс в реформах, в частности, в отношении компенсации НДС, но комплексную реформу тормозит коррупция, сообщает Минфин.



Ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что Государственная фискальная служба остается в подчинении Минфина.



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