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За семь месяцев в общий фонд бюджета поступило 103 млрд грн

05.08.2017 13:26
Вице-премьер Зубко сообщил, что поступления в общий фонд госбюджета за январь-июль составили 102,8 млрд грн
Геннадий Зубко

В течение января-июля 2017 года в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"Финансовая децентрализация не сбавляет оборотов. Местные бюджеты за январь-июль выросли на 24,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение января-июля в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн", - написал Зубко.

Также за семь месяцев этого года бюджеты 366 объединенных территориальных общин достигли 4,7 млрд грн, сообщил он. Прирост поступлений в общий фонд бюджета общин против января-июля прошлого года составил 39,8% или +1,3 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет, Зубко
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