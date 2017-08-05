За семь месяцев в общий фонд бюджета поступило 103 млрд грн
В течение января-июля 2017 года в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.
"Финансовая децентрализация не сбавляет оборотов. Местные бюджеты за январь-июль выросли на 24,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение января-июля в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн", - написал Зубко.
Также за семь месяцев этого года бюджеты 366 объединенных территориальных общин достигли 4,7 млрд грн, сообщил он. Прирост поступлений в общий фонд бюджета общин против января-июля прошлого года составил 39,8% или +1,3 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
8578
-
6696
-
3457
-
2914
-
2523
- За семь месяцев в общий фонд бюджета поступило 103 млрд грн 13:26
- Фонд гарантирования вкладов ищет инвестора для банка Гефест вчера 18:45
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,83/25,85 вчера 17:45
- Наличные курсы валют (данные на 14:00) вчера 15:00
- МВФ рекомендует Украине сократить количество налоговиков вчера 12:53