НБУ повысил курс гривни на 4 копейки

На 7 августа Нацбанк установил курс гривни в паре с долларом на уровне 25,84 грн

На 7 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2584,2893 грн за $100;

3067,0345 грн за 100 евро;

4,2837 грн за 10 руб РФ.



На 4 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2588,5752 грн за $100;

3070,0502 грн за 100 евро;

4,261 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.