Великобритания готова заплатить за Brexit €40 млрд
Великобритания готова заплатить до €40 млрд евро, чтобы урегулировать финансовые обязательства перед Евросоюзом (ЕС) после Brexit, но только при условии, что Брюссель согласится обсудить торговое соглашение. Об этом сообщает Reuters.
При этом сумма будет выплачиваться постепенно, по €10 млрд в год.
В ЕС ранее говорили, что станут обсуждать будущие отношения только после того, как Великобритания урегулирует претензии в сумме €60 млрд.
Чиновники в британском правительстве пришли к выводу, что такое предложение - единственный способ выйти из текущей тупиковой ситуации. Такое предложение официальный Лондон озвучил впервые.
В прошлом месяце был принят важнейший документ по Brexit - Great Repeal Bill. Вся процедура может занять около трех лет.
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