Резервы Нацбанка на 1 августа составили $17,795 млрд
Международные золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 августа составили $17,795 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
По итогам июля резервы остались почти на уровне предыдущего месяца (сокращение составило менее 1%), отмечает НБУ.
"Незначительное изменение объема резервов произошло прежде всего из-за расходов на обслуживание государственного долга. В целом резервы находятся на уровне на 15% выше, чем в начале текущего года", - объясняет регулятор.
В течение июля на изменение объемов резервов влияли: поступления в пользу правительства в сумме $157,9 млн от размещения ОВГЗ, деноминированных в валюте.
Валютные интервенции Нацбанка на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты регулятором составила $29,8 млн. В частности, в течение месяца НБУ купил $64,7 млн (в том числе $52 млн - за интервенциями в форме запроса наилучшего курса). В то же время в июле был проведен один валютный аукцион, во время которого НБУ продал $34,9 млн.
Также на изменение резервов влияли платежи правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте на сумму $579,4 млн, из которых $509,9 млн - с целью обслуживания и погашения ОВГЗ, деноминированных в валюте.
По состоянию на 1 августа объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, сообщает НБУ.
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