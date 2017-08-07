Резервы Нацбанка на 1 августа составили $17,795 млрд

По итогам июля резервы остались почти на уровне предыдущего месяца и составили $17,8 млрд

Международные золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 августа составили $17,795 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



По итогам июля резервы остались почти на уровне предыдущего месяца (сокращение составило менее 1%), отмечает НБУ.



"Незначительное изменение объема резервов произошло прежде всего из-за расходов на обслуживание государственного долга. В целом резервы находятся на уровне на 15% выше, чем в начале текущего года", - объясняет регулятор.



В течение июля на изменение объемов резервов влияли: поступления в пользу правительства в сумме $157,9 млн от размещения ОВГЗ, деноминированных в валюте.



Валютные интервенции Нацбанка на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты регулятором составила $29,8 млн. В частности, в течение месяца НБУ купил $64,7 млн (в том числе $52 млн - за интервенциями в форме запроса наилучшего курса). В то же время в июле был проведен один валютный аукцион, во время которого НБУ продал $34,9 млн.



Также на изменение резервов влияли платежи правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте на сумму $579,4 млн, из которых $509,9 млн - с целью обслуживания и погашения ОВГЗ, деноминированных в валюте.



По состоянию на 1 августа объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, сообщает НБУ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.