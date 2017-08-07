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Резервы Нацбанка на 1 августа составили $17,795 млрд

07.08.2017 16:22
По итогам июля резервы остались почти на уровне предыдущего месяца и составили $17,8 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Международные золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 августа составили $17,795 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

По итогам июля резервы остались почти на уровне предыдущего месяца (сокращение составило менее 1%), отмечает НБУ.

"Незначительное изменение объема резервов произошло прежде всего из-за расходов на обслуживание государственного долга. В целом резервы находятся на уровне на 15% выше, чем в начале текущего года", - объясняет регулятор.

В течение июля на изменение объемов резервов влияли: поступления в пользу правительства в сумме $157,9 млн от размещения ОВГЗ, деноминированных в валюте.

Валютные интервенции Нацбанка на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты регулятором составила $29,8 млн. В частности, в течение месяца НБУ купил $64,7 млн (в том числе $52 млн - за интервенциями в форме запроса наилучшего курса). В то же время в июле был проведен один валютный аукцион, во время которого НБУ продал $34,9 млн.

Также на изменение резервов влияли платежи правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте на сумму $579,4 млн, из которых $509,9 млн - с целью обслуживания и погашения ОВГЗ, деноминированных в валюте.

По состоянию на 1 августа объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, сообщает НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ
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