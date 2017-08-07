НБУ осталось перечислить в бюджет еще 14,4 млрд грн
Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 7 августа, перечислил пятый транш прибыли в государственный бюджет объемом 5 млрд грн. Таким образом, регулятору осталось перечислить еще 14,4 млрд грн.
НБУ напоминает, что с начала года было перечислено четыре транша прибыли (21 апреля, 10 мая, 8 июня и 7 июля этого года соответственно) на общую сумму 25 млрд грн.
"График перечисления прибыли в государственный бюджет, согласованный с Министерством финансов, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года", - уточняет Нацбанк.
Подобные транши призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ (8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года и 6% +/- 2 п.п. на конец 2018 года).
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