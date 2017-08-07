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НБУ осталось перечислить в бюджет еще 14,4 млрд грн

07.08.2017 17:33
Сегодня Нацбанк перечислили в госбюджет очередной транш прибыли за прошлый год в сумме 5 млрд грн
Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 7 августа, перечислил пятый транш прибыли в государственный бюджет объемом 5 млрд грн. Таким образом, регулятору осталось перечислить еще 14,4 млрд грн.

НБУ напоминает, что с начала года было перечислено четыре транша прибыли (21 апреля, 10 мая, 8 июня и 7 июля этого года соответственно) на общую сумму 25 млрд грн.

"График перечисления прибыли в государственный бюджет, согласованный с Министерством финансов, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года", - уточняет Нацбанк.

Подобные транши призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ (8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года и 6% +/- 2 п.п. на конец 2018 года).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк
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