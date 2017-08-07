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Fitch улучшило прогнозы роста мирового ВВП

07.08.2017 18:54
Fitch прогнозирует рост мирового ВВП в 2017 г. на 3%, в 2018 г. – на 3,2%
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Агентство Fitch пересмотрело прогнозы роста мирового ВВП в 2017 и 2018 гг. до 3% (июньский прогноз - 2,9%) и 3,2% (в июне - 3,1%), соответственно. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Поток хороших новостей о мировой экономике продолжился после нашего июньского обзора, и Fitch пересмотрело свои прогнозы роста мирового ВВП. Пересмотр касается в первую очередь страны с развивающимся рынком, в частности, Китай", - сказано в сообщении.

Прогноз по росту экономики КНР на 2017-2018 годы улучшен на 0,2% и 0,4% - до 6,7% и 6,3% соответственно.

Также сообщается, что ВВП США вырос во втором квартале на 0,6% (в годовом исчислении), в еврозоне рост составил также около 0,6%, в Великобритании - 0,3%. В Японии годовой рост экономики Fitch прогнозирует на уровне 1,3%.

Ранее сообщалось, что ВВП Украины по итогам первого полугодия вырос на 2,5%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВВП, Fitch
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