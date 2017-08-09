Кабмин отказался от перепрофилирования гособлигаций

Правительство отменило решение о перепрофилировании госбондов на балансе Нацбанка

Кабинет министров отменил решение о репрофайлинге облигаций внутреннего государственного займа в портфеле Национального банка Украины. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства, пишет FinClub.



Справка. Репрофайлинг госбондов - реструктуризация бумаг с переносом срока их погашения.



"Минфин и Национальный банк не достигли согласованного решения. Мы рассчитывали на этот ресурс, но, к сожалению, его не получили. Решение (об отмене решения о репрофайлинге - ред.) принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.



24 мая правительство одобрило выпуск ОВГЗ на сумму до 229 млрд грн с погашением в 2025-2047 годах для обмена ранее выпущенных госбондов с погашением с июня 2017 года по ноябрь 2030 года.

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