НБУ снизил официальный курс гривни на 12 копеек

На сегодня Нацбанк установил установил курс на уровне 25,7 грн/долл

На 1 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2569,3957 грн за $100;

3038,3104 грн за 100 евро;

4,3887 грн за 10 руб РФ.



На 31 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2557,9541 грн за $100;

3048,0581 грн за 100 евро;

4,3554 грн за 10 руб РФ.



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