НБУ объяснил, почему вчера продавал валюту
Решение Национального банка Украина (НБУ) провести вчера, 31 августа, аукцион по продаже валюты вызвано временным превышением спроса на валюту над предложением и, соответственно, усилением волатильности на валютном рынке. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
"Таким образом, Национальный банк придерживается политики сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке. Это означает, что даже при условии плавающего курса, НБУ оперативно реагирует потребности рынка", - отмечает регулятор.
Вчера Нацбанк продал финучреждениями $44,3 млн по курсу 25,68 грн/долл. НБУ впервые за два месяца вышел на рынок с продажей доллара.
Ранее аукцион по продаже валюты состоялся 10 февраля. Тогда регулятор продал $26,9 млн по курсу до 27,231 грн.
Вчера НБУ сообщил также, что поступления от экспорта в Украину в последние месяцы продолжали расти.
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