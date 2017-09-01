Остаток средств на счете Госказначейства побил рекорды

Остаток средств на едином счете Госказначейства 1 сентября составил 61,2 млрд грн

Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос на 17,08 млрд грн, или на 38,8%, - до исторического максимума в 61,2 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.



Эта сумма в 2,6 раза больше показателя годичной давности и на 27,5% выше предыдущего исторического максимума, достигнутого в конце 2015 года.



Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в августе также увеличились, но не так значительно - на 1%, или на 0,47 млрд грн, составив 45,3 млрд грн на 1 сентября.



Помимо гривневых средств, правительство также располагает валютными. По состоянию на 1 января 2017 года они составляли 33,4 млрд грн, или около $1,2 млрд по курсу НБУ.



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