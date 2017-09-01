Доллар на межбанке прибавил 5 копеек

В пятницу, 1 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,68/25,71*, к 12:00 котировки составили 25,74/25,76

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,68, максимальные - 25,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,71, максимальные - 25,76.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4428/0,4436, к 12:00 котировки составили 0,4437/0,4444.



Торги по евро начались с котировок 30,5258/30,5614, к 12:00 котировки составили 30,6306/30,6603.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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