Профицит госбюджета Украины за семь месяцев превысил 27 млрд грн

В январе-июле государственный бюджет был сведен с профицитом более 27 млрд грн, сообщает Минфин

Государственный бюджет Украины за январь-июль 2017 года выполнен с профицитом на уровне более 27 млрд грн по сравнению с 49,94 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



Доходы госбюджета за этот период составили 447,71 млрд грн, расходы - 420,49 млрд грн.



Сводный бюджет Украины за январь-июль 2017 года выполнен с профицитом на уровне 52,82 млрд грн по сравнению с 22,884 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года. Доходы сводного бюджета за этот период составили 567,04 млрд грн, расходы - 513,85 млрд грн.



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