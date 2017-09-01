В сентябре-октябре в Украине будут работать три миссии МВФ - СМИ
В сентябре-октябре в Украину прибудут сразу три миссии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет FinClub, ссылаясь на свои источники.
Речь идет о технических миссиях, которые будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018, пенсионной реформы и так далее.
Первая миссия начнет работу в понедельник, 4 сентября. Старт другой был запланирован на 14 сентября, но работа может начаться 12-го.
Вчера сообщалось, что миссия Фонда начнет работу в Киеве 12 сентября.
20 июля стало известно, что Совет директоров Фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.
Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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