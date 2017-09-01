В сентябре-октябре в Украине будут работать три миссии МВФ - СМИ

По имеющимся данным, в сентябре и октябре в Украину прибудут три технических миссии Международного валютного фонда

В сентябре-октябре в Украину прибудут сразу три миссии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет FinClub, ссылаясь на свои источники.



Речь идет о технических миссиях, которые будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018, пенсионной реформы и так далее.



Первая миссия начнет работу в понедельник, 4 сентября. Старт другой был запланирован на 14 сентября, но работа может начаться 12-го.



Вчера сообщалось, что миссия Фонда начнет работу в Киеве 12 сентября.



20 июля стало известно, что Совет директоров Фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.



Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.