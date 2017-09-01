Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 1 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 7,23 коп до 25,5623 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,17 коп - до 25,84 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,7 грн, минимальный курс продажи - 25,75 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 7,56 коп и составляет 30,1563 грн, средний курс продажи вырос на 4,07 коп до 30,742 грн. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле - за 30,5 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,8 коп и составляет 4,024 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 3,8 коп до 4,432 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,32 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25.5623 25.8400 0.4024 0.4432 30.1563 30.7420 Медиана 25.5500 25.8500 0.4150 0.4430 30.2000 30.7500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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