Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,17 коп - до 25,84 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,7 грн, минимальный курс продажи - 25,75 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,56 коп и составляет 30,1563 грн, средний курс продажи вырос на 4,07 коп до 30,742 грн. Продать евро дороже можно за 30,35 грн, купить дешевле - за 30,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,8 коп и составляет 4,024 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 3,8 коп до 4,432 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,32 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|25.5623
|25.8400
|0.4024
|0.4432
|30.1563
|30.7420
|Медиана
|25.5500
|25.8500
|0.4150
|0.4430
|30.2000
|30.7500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
18250
-
12586
-
7694
-
5565
-
4812
- НБУ в августе купил в резервы $278 млн 17:41
- Украина осваивает $5,3 млрд помощи от иностранных доноров - МЭРТ 17:23
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,77/25,795 17:15
- Задолженность по зарплате за месяц в Украине сократилась на 6% 16:36
- ПриватБанк приостановил продажу валюты для клиентов Приват24 16:11