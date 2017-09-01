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Задолженность по зарплате за месяц в Украине сократилась на 6%

01.09.2017 16:36
На 1 сентября задолженность по зарплате составила около 3 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Задолженность по выплате зарплаты в Украине в августе 2017 года уменьшилась на 6% по сравнению с июлем и составила 2,37 млрд грн. Об этом Государственная служба статистики сообщает на официальном сайте.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

По сравнению с августом 2016 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 16,1%, или на 331 млн грн.

Наибольшие суммы задолженности зафиксированы на предприятиях Луганской (22,8%), Донецкой (21,2%) и Харьковской (10,9%) областей.

Наименьшие суммы задолженности накопили предприятия Черновицкой (0,07%), Закарпатской (0,14%) и Житомирской (0,18%) областей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госстат, зарплата
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