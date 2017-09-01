Украина осваивает $5,3 млрд помощи от иностранных доноров - МЭРТ
В первом полугодии 2017 г. Украина реализует 415 проектов в рамках международной технической помощи общей стоимостью $5,32 млрд. При этом $2,3 млрд из указанной суммы - объем Чернобыльского фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Крупнейшие по объемам финансирования доноры:
США - $1,5 млрд (104 проекта);
ЕБРР - $671, 1 млн(39 проектов);
ЕС - $326,5 млн (139 проектов);
Германия - $206,9 млн (26 проектов);
Канада - $150,3 млн (20 проектов);
Япония - $20,9 млн (7 проектов).
Распределение объемов финансирования международной технической помощи по сферам целевого назначения выглядит следующим образом:
Национальная безопасность и оборона - 21%;
Ядерная безопасность (без учета Чернобыльского фонда) - 21%;
Управление и гражданское общество - 13%;
Региональное развитие - 12%;
Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - 6%;
Здравоохранение - 5%;
Энергетика и энергоэффективность - 4%
По результатам проанализированного периода из общего числа проектов:
20 находятся в реализации более 10 лет;
68 проектов общей стоимостью на сумму $137 млн завершены;
31 проект общей стоимостью $86 начат.
По результатам первого полугодия 2017 г. зафиксирован рост объемов сотрудничества с международными донорами на $31 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Кроме того, в 2017 г. Украина начала сотрудничества с новыми донорами: Норвегией и Польшей.
Международная техническая помощь - это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины в соответствии с международными договорами.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении сократить финансовую помощь другим странам.
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