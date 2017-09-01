Украина осваивает $5,3 млрд помощи от иностранных доноров - МЭРТ

В первом полугодии 2017 года Украина реализует 415 проектов в рамках международной технической помощи общей стоимостью $5,32 млрд

В первом полугодии 2017 г. Украина реализует 415 проектов в рамках международной технической помощи общей стоимостью $5,32 млрд. При этом $2,3 млрд из указанной суммы - объем Чернобыльского фонда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Крупнейшие по объемам финансирования доноры:

США - $1,5 млрд (104 проекта);

ЕБРР - $671, 1 млн(39 проектов);

ЕС - $326,5 млн (139 проектов);

Германия - $206,9 млн (26 проектов);

Канада - $150,3 млн (20 проектов);

Япония - $20,9 млн (7 проектов).

Распределение объемов финансирования международной технической помощи по сферам целевого назначения выглядит следующим образом:

Национальная безопасность и оборона - 21%;

Ядерная безопасность (без учета Чернобыльского фонда) - 21%;

Управление и гражданское общество - 13%;

Региональное развитие - 12%;

Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - 6%;

Здравоохранение - 5%;

Энергетика и энергоэффективность - 4%

По результатам проанализированного периода из общего числа проектов:

20 находятся в реализации более 10 лет;

68 проектов общей стоимостью на сумму $137 млн завершены;

31 проект общей стоимостью $86 начат.

По результатам первого полугодия 2017 г. зафиксирован рост объемов сотрудничества с международными донорами на $31 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Кроме того, в 2017 г. Украина начала сотрудничества с новыми донорами: Норвегией и Польшей.

Международная техническая помощь - это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины в соответствии с международными договорами.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении сократить финансовую помощь другим странам.

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