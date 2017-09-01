Межбанк закрылся котировками доллара 25,77/25,795
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,68, максимальные - 25,77. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,71, максимальные - 25,795.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4428/0,4436, к закрытию котировки составили 0,4462/0,4472.
Торги по евро начались с котировок 30,5258/30,5614, к закрытию котировки составили 30,5889/30,6186.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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