Межбанк закрылся котировками доллара 25,77/25,795

В пятницу, 1 сентября, торги по доллару США открылись котировками 25,68/25,71, к закрытию котировки составили 25,77/25,795*

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,68, максимальные - 25,77. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,71, максимальные - 25,795.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4428/0,4436, к закрытию котировки составили 0,4462/0,4472.

Торги по евро начались с котировок 30,5258/30,5614, к закрытию котировки составили 30,5889/30,6186.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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