Опять не 25. Каким будет курс до конца года

Национальная валюта вновь дешевеет, что дальше? Консенсус-прогноз курса гривни

Доллару хватило недели, чтобы полностью отыграть рост курса гривни в июле и августе. На межбанке американская валюта достигла 26,02/26,05 грн/$ - самого высокого значения за два месяца.



Банковские обменники отреагировали мгновенно. По данным LIGA.net в пятницу, банки продавали населению доллар минимум по 26,39 грн.



Временное обострение или намек на длительный тренд? LIGA.net спросила украинских банкиров и финансовых аналитиков, каким они видят курс гривни в конце этого года.



Консенсус-прогноз



Мнения участников финансового рынка разделились. Большинство аналитиков дают осторожные прогнозы с максимальным порогом падения гривни до 27,5 грн/$ к концу 2017-го. Самые оптимистичные - 25,9 грн/$.

Консенсус-Прогноз

Infogram

Факторы, которые будут влиять на гривню для осени вполне традиционны: более интенсивные, чем летом, закупки газа перед отопительным сезоном, снижение продаж аграриев на внешних рынках и вынужденная подготовка НБУ и правительства к крупным погашениям внешних обязательств в следующем году.

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Оптимисты не видят предпосылок для сильных валютных потрясений в этом году. Их оппоненты считают, что курс гривни, как и прежде, будет слишком зависим от внешних факторов.



Надежда на экспорт



Причина сентябрьского падения гривни - в закупках газа и смене цикла украинских аграриев, которые сейчас снизили продажи на мировых рынках, говорит старший аналитик Adamant Capital Константин Фастовец.



"Продажи зерновых сокращаются, кукурузу только начинают собирать в октябре-ноябре, а масличная семечка в ноябре только идет на заводскую обработку, - поясняет Фастовец. - Поступлений валюты в страну в этот период традиционно ниже".



В целом ситуация на внешних рынках должна устраивать украинских экспортеров: цены на зерновые ниже, чем в прошлом году, но дальнейших признаков спада не видно; рынок металлов, напротив, ощутимо вырос, писал НБУ в своем инфляционном отчете.



"В случае сохранения ценовой конъюнктуры на украинский экспорт, в конце года курс может закрепиться в диапазоне 26-26, 5 грн/$, - говорит замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса банка Пивденный Олег Ропяк. - Если ситуация на внешних рынках будет не такой благоприятной, можем увидеть курс и выше 27".

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Если экспортерам девальвация теоретически выгодна, то НБУ не заинтересован в чрезмерном падении курса гривни из-за угрозы инфляции, считает Константин Фастовец. "Мы уже видим, что в диапазон 8±2% Нацбанку будет довольно сложно вписаться, - поясняет он. - Позволить, чтобы инфляция разогналась еще больше из-за девальвации регулятор просто не может, ему придется проводить интервенции".



Еще один важный момент - курс доллара к мировым валютам, отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.



"Наш прогноз 26 - 27 грн/$ сделан с допущением, что нынешнее соотношение доллара к другим мировым валютам кардинально не изменится. - поясняет Иосуб. - Точное значение курса доллара к гривне будет зависеть от монетарной политики мировых регуляторов. Без этого глобальная динамика доллара малопредсказуема".



Критичных ситуаций для гривни этой осенью не будет, и в ближайшее время курс доллара снова может откатиться к летним значениям, считает директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.



"Осенью диапазон колебаний курса будет зависеть от результатов уборки зерна и объемов экспорта. - говорит Куренной. - Экстремального взлета курса не будет. Вероятно, поначалу курс действительно просядет, но к концу года гривня может укрепиться".



Долги внушают страх



Эксперты из другого лагеря считают, что до конца года более принципиальным для Украины будет вопрос внешнего финансирования.



"Сравнительно оптимистичный диапазон в 29-29,5 грн/$ к концу года возможен при условии размещения евробондов и получения транша от МВФ - отмечает директор департамента рыночных исследований агентства IBI-Rating Виктор Шулик. - Но возможен и более пессимистический сценарий в случае "незакрытого дефолта" по суверенным обязательствам (кредит РФ на $3 млрд.)".



Дополнительную угрозу для курса создают международные суды Украины, рассказывает Шулик. В Лондоне идетут процессы связанные с еврооблигациями Привата, в Стокгольме - арбитраж между Нафтогазом и Газпромом. Еще один фактор - негативные прогнозы по доходам от экспорта услуг (транзит газа, транспортировка грузов с привлечением "Укрзализныци" и украинских портов) и объему денежных переводов в случае введения визового режима с Россией (если решение РФ будет зеркальным украинскому).



Еще одна серьезная проблема - отрицательное сальдо по платежному балансу Украины, которое усугубится из-за крупных внешних выплат в 2018 году, говорит старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

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"Нацбанку не стоит пока снижать учетную ставку в связи с инфляционными рисками. Сейчас важнее регулировать свободную ликвидность на рынке и не допускать концентрации в короткие промежутки времени налоговых возмещений, госзакупок и других больших бюджетных затрат, - считает Шевчишин. - Все эти деньги могут уйти на валютный рынок, особенно во время сильных курсовых колебаний".



Угрожает гривне и традиционно непрозрачное распределение остатков по статьям бюджета, неиспользованных в течение года, отмечает аналитик датского инвестбанка Saxo Bank Феликс Инденбаум, а подготовка к погашению старых долгов сузит возможности НБУ по защите гривни.



"Объем внешних выплат по 2018 году не позволит Нацбанку активно тратить резервы на поддержание курса, хоть и регулятор вынужден будет периодически проводить интервенции, - говорит Инденбаум. - Поэтому с большой уверенностью можно утверждать, что ревальвация гривни уже вряд ли продолжится".

Сергей Шевчук

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