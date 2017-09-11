В августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция
Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, на потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 21,5%) подешевели овощи. На 5,7-0,4% снизились цены на фрукты, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы. В то же время существенно (на 18%) подорожали яйца, на 4,0-1,1% - сало, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, рис, хлеб, масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что в первую очередь связано с подорожанием табачных изделий на 2,5%.
Одежда и обувь подешевели на 2,4%, в частности, обувь - на 3,1%, одежда - на 1,8%.
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Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел в первую очередь за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,7%, канализацию - на 1,6%, сообщили в Госстате.
Повышение цен на транспорт в целом на 0,8% в основном вызвано удорожанием перевозок автодорожным транспортом на 1,6%, а также топлива и масел - на 0,5%.
Напомним, ранее Совет по финансовой стабильности заявил, что отклонение инфляции от центральной точки целевого диапазона на конец текущего года (8% +/- 2 п.п.) будет более существенным, чем ожидал Национальный банк.
По данным Госстата, цены на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем выросли на 0,2%, а с начала года - на 8,2%. Этот показатель находится в пределах прогноза, заявляли в Кабмине.
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