Гройсман объяснил рост цен в Украине влиянием импорта
На рост цен в Украине влияют цены на импортные товары и сезонные колебания цен на товары. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, пишет пресс-служба Кабмина.
"Это все вызвано не ростом социальных стандартов, а вызвано, в том числе колебанием внешних рынков. Если мы посмотрим рост цен за границей, то мы понимаем, что тут есть проблемы, где уже импорт давит на украинские цены", - сказал Гройсман.
Он отметил, что задачей правительства является создание условий, когда рост доходов граждан будет опережать рост цен, а также в некоторых случаях - остановить рост цен.
"Мы пробуем ряд мер, которые позволят нам, во-первых, остановить рост (цен - ред.) по некоторым категориям (товаров - ред.). Также мы имеем и сезонные колебания, это очевидный факт, что, например, осенью одна группа товаров дорожает", - сказал премьер.
Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.
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