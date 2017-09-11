Гройсман объяснил рост цен в Украине влиянием импорта

По словам премьера, рост цен вызван влиянием испорта и сезонными колебаниями цен на товары

На рост цен в Украине влияют цены на импортные товары и сезонные колебания цен на товары. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, пишет пресс-служба Кабмина.



"Это все вызвано не ростом социальных стандартов, а вызвано, в том числе колебанием внешних рынков. Если мы посмотрим рост цен за границей, то мы понимаем, что тут есть проблемы, где уже импорт давит на украинские цены", - сказал Гройсман.



Он отметил, что задачей правительства является создание условий, когда рост доходов граждан будет опережать рост цен, а также в некоторых случаях - остановить рост цен.



"Мы пробуем ряд мер, которые позволят нам, во-первых, остановить рост (цен - ред.) по некоторым категориям (товаров - ред.). Также мы имеем и сезонные колебания, это очевидный факт, что, например, осенью одна группа товаров дорожает", - сказал премьер.



Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.



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