Аграриям упростят регистрацию налоговых накладных
Министерство финансов разработало решение, которое предупредит возникновение трудностей у плательщиков аграрного сектора при регистрации налоговых накладных. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Ведомство зафиксировало тенденцию к росту процента остановленных накладных предпринимателей именно сельскохозяйственного сектора.
Для упрощения процесса Минфин решил ввести следующие изменения: плательщики могут предоставить документы (технологическую карту) до совершения сделки, и она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Если эта карта по установленной форме учитывается ГФС, налоговые накладные / расчеты корректировки по этой операции останавливаться не будут.
Плательщикам агросектора технологическая карта будет учитываться автоматически системой мониторинга без рассмотрения ГФС, если плательщик - товаропроизводитель сельскохозяйственного сектора внесен в реестр получателей бюджетной дотации в соответствии с законом "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".
Кроме того, если плательщик на 31 декабря 2016 применял специальный режим налогообложения в соответствии со ст. 209 Налогового кодекса. А также, если такие плательщики имеют общую площадь собственного или арендованного земельного участка более 200 га включительно по состоянию на 1 января 2017 года, что задекларированная до 20 февраля текущего года и за период с 1 января 2017 не было одновременного изменения основателя и директора предприятия.
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