Госдолг США впервые превысил $20 трлн
Государственный долг США впервые превысил $20 трлн. Об этом сообщило издание Washington Examiner.
Превышение психологического порога произошло после подписания президентом Дональдом Трампом закона о временном повышении порога госдолга. Если бы Трамп не пошел на повышение потолка госдолга, то США пришлось бы объявить технический дефолт.
7 сентября сенат Конгресса США продлил действующий бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря. В частности, на помощь пострадавшим от ураганов Харви и Ирма выделено $15,25 млрд.
В международном рейтинговом агентстве S&P считают, что без повышения потолка госдолга США могут столкнуться с негативными последствиями, сравнимыми с последствиями банкротства Lehman Brothers.
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