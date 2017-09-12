Госдолг США впервые превысил $20 трлн

Рост произошел после подписания президентом Дональдом Трампом закона о временном повышении порога госдолга

Государственный долг США впервые превысил $20 трлн. Об этом сообщило издание Washington Examiner.

Превышение психологического порога произошло после подписания президентом Дональдом Трампом закона о временном повышении порога госдолга. Если бы Трамп не пошел на повышение потолка госдолга, то США пришлось бы объявить технический дефолт.

7 сентября сенат Конгресса США продлил действующий бюджет и повысил потолок долга до 8 декабря. В частности, на помощь пострадавшим от ураганов Харви и Ирма выделено $15,25 млрд.

В международном рейтинговом агентстве S&P считают, что без повышения потолка госдолга США могут столкнуться с негативными последствиями, сравнимыми с последствиями банкротства Lehman Brothers.

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