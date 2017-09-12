 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.97  26.37   EUR:  31.00  31.80
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ФГИУ перечислил в госбюджет 3 млрд грн

12.09.2017 12:42
Фонд госимущества перечислил в бюджет последние транши от продажи акций госэнергокомпаний
Фото: пресс-служба НБУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перечислил последние транши от продажи в августе пяти остававшихся в госсобственности блокирующих пакетов акций энергокомпаний, обеспечив поступление 3,05 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы ФГИУ, пишет FinClub.

"Мы перечислили последние транши с более 3 млрд грн (3,05 - если быть точнее) в бюджет от продажи пяти пакетов по 25% акций объектов энергетики. Продать эти пакеты было делом чести. И мы с честью с этим проектом справились", - написал он.

Госбюджет на 2017 год предполагает поступления от приватизации в размере 17,1 млрд грн. По итогам января-июля было перечислено 191,56 млн грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, приватизация, Госбюджет, ФГИУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров