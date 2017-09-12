ФГИУ перечислил в госбюджет 3 млрд грн

Фонд госимущества перечислил в бюджет последние транши от продажи акций госэнергокомпаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перечислил последние транши от продажи в августе пяти остававшихся в госсобственности блокирующих пакетов акций энергокомпаний, обеспечив поступление 3,05 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы ФГИУ, пишет FinClub.



"Мы перечислили последние транши с более 3 млрд грн (3,05 - если быть точнее) в бюджет от продажи пяти пакетов по 25% акций объектов энергетики. Продать эти пакеты было делом чести. И мы с честью с этим проектом справились", - написал он.



Госбюджет на 2017 год предполагает поступления от приватизации в размере 17,1 млрд грн. По итогам января-июля было перечислено 191,56 млн грн.



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