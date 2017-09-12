Гройсман: Внесем проект бюджета в парламент в пятницу
Кабинет министров Украины 15 сентября утвердит и подаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект о государственном бюджете на 2018 год. Об этом рассказал сегодня, 12 сентября, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.
"В прошлом году мы вовремя и честно подали госбюджет, и не стали его отзывать. В этом году 15 числа правительство утвердит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент. Мы не будем его отзывать, мы хотим открытой и публичной дискуссии. Мы хотим, чтобы бюджет на 2018 год был абсолютно понятен для украинских граждан", - сказал Гройсман.
Он также сообщил, что приоритеты на следующий год правительство представит также в пятницу на заседании.
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