Миссия МВФ прибудет в Киев во второй половине сентября - НБУ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) предположительно прибудет в Киев во второй половине сентября. Об этом сообщила сегодня, 12 сентября, заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова, передает корреспондент LIGA.net.
"Миссия, вероятно, прибудет во второй половине сентября. Они прибудут на пересмотр программы EFF", - сказала Рожкова.
Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину приедут три миссии МВФ. Одна из них должна была начать работу сегодня, 12 сентября.
Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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