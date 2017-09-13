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Представители МВФ прибыли в Украину

13.09.2017 14:40
Сегодня вечером премьер Владимир Гройсман встретится с первым заместителем главы МВФ Дэвидом Липтоном
Фото: пресс-служба НБУ

Представители Международного валютного фонда (МВФ) прибыли в Украину.

Как сообщает пресс-служба правительства, сегодня, 13 сентября, в 18:30 премьер-министр Владимир Гройсман встретится с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном.

Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину приедут три миссии МВФ. Одна из них должна была начать работу сегодня, 12 сентября.

Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ, Гройсман
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