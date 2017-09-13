Представители МВФ прибыли в Украину

Сегодня вечером премьер Владимир Гройсман встретится с первым заместителем главы МВФ Дэвидом Липтоном

Представители Международного валютного фонда (МВФ) прибыли в Украину.



Как сообщает пресс-служба правительства, сегодня, 13 сентября, в 18:30 премьер-министр Владимир Гройсман встретится с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном.



Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину приедут три миссии МВФ. Одна из них должна была начать работу сегодня, 12 сентября.



Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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