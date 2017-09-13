Порошенко и замглавы МВФ обсудили очередной транш дла Украины
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном перспективы выполнения меморандума для получения очередного транша. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко и Липтон также обсудили состояние внедрения образовательной, медицинской и пенсионной реформ, перспективы выполнения меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша по программе EFF.
Дэвид Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением в внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста и отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.
Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину приедут три миссии МВФ. Одна из них должна была начать работу сегодня, 12 сентября.
Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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