Порошенко и замглавы МВФ обсудили очередной транш дла Украины

Президент Петр Порошенко встретился с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном перспективы выполнения меморандума для получения очередного транша. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Порошенко и Липтон также обсудили состояние внедрения образовательной, медицинской и пенсионной реформ, перспективы выполнения меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша по программе EFF.



Дэвид Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением в внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста и отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.



Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину приедут три миссии МВФ. Одна из них должна была начать работу сегодня, 12 сентября.



Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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