НБУ возобновил продажу 3-месячных депозитных сертификатов
Национальный банк Украины впервые с февраля 2016 провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов объемом до 500 млн грн. Всего банки на тендер подали 32 заявки на 2,3 млрд грн по ставкам от 12,5% до 18% годовых.
Всего было удовлетворено четыре заявки на общую сумму 500 млн грн по средней ставке 12,89%.
"Депозитные сертификаты на три месяца будут способствовать формированию кривой доходности и ценообразованию других инструментов, а тот спрос, который мы увидели во время первого размещения, продемонстрировал имеющуюся для участников рынка потребность в подобном инструменте. В дальнейшем, мы надеемся увидеть активное развитие вторичного рынка, на котором будут торговаться трехмесячные депозитные сертификаты", - прокомментировал результаты размещения директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
Следующий тендер по размещению 3-месячных депозитных сертификатов состоится 20 сентября.
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