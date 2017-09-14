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НБУ возобновил продажу 3-месячных депозитных сертификатов

14.09.2017 10:44
В Нацбанке считают, что на рынке появилась потребность в подобном инструменте
Фото - НБУ

Национальный банк Украины впервые с февраля 2016 провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов объемом до 500 млн грн. Всего банки на тендер подали 32 заявки на 2,3 млрд грн по ставкам от 12,5% ​​до 18% годовых.

Всего было удовлетворено четыре заявки на общую сумму 500 млн грн по средней ставке 12,89%.

"Депозитные сертификаты на три месяца будут способствовать формированию кривой доходности и ценообразованию других инструментов, а тот спрос, который мы увидели во время первого размещения, продемонстрировал имеющуюся для участников рынка потребность в подобном инструменте. В дальнейшем, мы надеемся увидеть активное развитие вторичного рынка, на котором будут торговаться трехмесячные депозитные сертификаты", - прокомментировал результаты размещения директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Следующий тендер по размещению 3-месячных депозитных сертификатов состоится 20 сентября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, депозитные сертификаты
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