Проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории, сообщили в НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 12,5%.



"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12.5% годовых", - сообщает пресс-служба регулятора.



Проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории, указывает НБУ.



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