НБУ ухудшил прогноз инфляции по итогам года
На конец 2017 года уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
"В этом году инфляция снизится медленнее, чем предполагалось в июльском прогнозе (до уровня 9,1%). Соответственно, инфляция более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года", - уточняет НБУ.
К концу года показатель инфляции в годовом измерении будет иметь тенденцию к замедлению. Это объясняется высокой базой сравнения прошлого года.
Потребительская инфляция в августе составила 16,2% в годовом измерении.
НБУ отмечает, что индекс потребительских цен в месячном измерении снизился на 0,1% благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции, одежды и обуви.
Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на рост цен в Украине влияют цены на импортные товары и сезонные колебания цен на товары.
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