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НБУ ухудшил прогноз инфляции по итогам года

14.09.2017 14:14
Инфляция по итогам года отклонится от 8% на +/- 2 п.п., сообщают в Нацбанке
Фото: Getty Images

На конец 2017 года уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"В этом году инфляция снизится медленнее, чем предполагалось в июльском прогнозе (до уровня 9,1%). Соответственно, инфляция более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года", - уточняет НБУ.

К концу года показатель инфляции в годовом измерении будет иметь тенденцию к замедлению. Это объясняется высокой базой сравнения прошлого года.

Потребительская инфляция в августе составила 16,2% в годовом измерении.

НБУ отмечает, что индекс потребительских цен в месячном измерении снизился на 0,1% благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции, одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на рост цен в Украине влияют цены на импортные товары и сезонные колебания цен на товары.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция
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