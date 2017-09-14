НБУ ухудшил прогноз инфляции по итогам года

Инфляция по итогам года отклонится от 8% на +/- 2 п.п., сообщают в Нацбанке

На конец 2017 года уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).



"В этом году инфляция снизится медленнее, чем предполагалось в июльском прогнозе (до уровня 9,1%). Соответственно, инфляция более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года", - уточняет НБУ.



К концу года показатель инфляции в годовом измерении будет иметь тенденцию к замедлению. Это объясняется высокой базой сравнения прошлого года.



Потребительская инфляция в августе составила 16,2% в годовом измерении.



НБУ отмечает, что индекс потребительских цен в месячном измерении снизился на 0,1% благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции, одежды и обуви.



Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.



По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на рост цен в Украине влияют цены на импортные товары и сезонные колебания цен на товары.



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