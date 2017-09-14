НБУ ожидает до конца года $2 млрд от МВФ

По прогнозам Нацбанка, до конца этого года Украина получит $2 млрд от Международного валютного фонда

До конца этого года Национальный банк Украины (НБУ) ожидает поступления $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Скорей всего, средства поступят в виде одного транша.



Нацбанк также ожидает поступления €600 млн от Евросоюза.



Вчера, 13 сентября, в Украину прибыл первый заместитель директора распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Он встретился с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.



Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину приедут три миссии МВФ. Одна из них должна была начать работу сегодня, 12 сентября.



Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.