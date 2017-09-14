Минимальная зарплата продолжит расти в 2018 году - Розенко
В 2018 году рост минимальной заработной платы будет продолжаться. Это предусмотрено проектом госбюджета на следующий год. Об этом в эфире Украинского радио сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"На сегодня в проекте государственного бюджета зафиксирована цифра на уровне более чем 3700 грн. Хотя недавно было заявление фракции БПП о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4 тыс. грн, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе. Надеюсь, что в процессе работы над госбюджетом в Верховной Раде мы покажем, когда до такой цифры мы сможем довести уровень минимальной зарплаты", - сказал он.
Розенко отметил, что повышение минимальной заработной платы в два раза в этом году привело к легализации зарплат и росту доходов работников бюджетной сферы. "Никакого негатива от повышения минимальной заработной платы мы не увидели. Поэтому таким курсом, я убежден, власть пойдет и дальше", - отметил вице-премьер.
Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине составляет 3200 грн.
Проект Бюджетной резолюцией предлагает установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 грн, с 2019 года - 4173 грн, с 2020 года - 4425 грн.
Средняя номинальная заработная плата в Украине в июле составила 7339 грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5560
-
2197
-
2142
-
2026
-
2025