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Минимальная зарплата продолжит расти в 2018 году - Розенко

14.09.2017 14:55
В проекте госбюджета предусмотрен рост минимальной зарплаты до уровня более чем 3700 грн, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко
Павел Розенко

В 2018 году рост минимальной заработной платы будет продолжаться. Это предусмотрено проектом госбюджета на следующий год. Об этом в эфире Украинского радио сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"На сегодня в проекте государственного бюджета зафиксирована цифра на уровне более чем 3700 грн. Хотя недавно было заявление фракции БПП о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4 тыс. грн, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе. Надеюсь, что в процессе работы над госбюджетом в Верховной Раде мы покажем, когда до такой цифры мы сможем довести уровень минимальной зарплаты", - сказал он.

Розенко отметил, что повышение минимальной заработной платы в два раза в этом году привело к легализации зарплат и росту доходов работников бюджетной сферы. "Никакого негатива от повышения минимальной заработной платы мы не увидели. Поэтому таким курсом, я убежден, власть пойдет и дальше", - отметил вице-премьер.

Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине составляет 3200 грн.

Проект Бюджетной резолюцией предлагает установить размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года на уровне 3723 грн, с 2019 года - 4173 грн, с 2020 года - 4425 грн.

Средняя номинальная заработная плата в Украине в июле составила 7339 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, Розенко, зарплата
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