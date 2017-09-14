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В МВФ не назвали дату прибытия оценочной миссии в Украину

14.09.2017 18:52
Оценочная миссия МВФ может вернуться в Украину в ближайшем будущем, заявили в Фонде
Фото: EPA

В МВФ прогнозируют в "ближайшем будущем" возвращение в Украину оценочной миссии Фонда для проведения четвертого пересмотра в рамках выделения следующего транша программы расширенного кредитования EFF. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

"Исходя из дискуссий господина Липтона с украинской властью, мы ожидаем, что миссия вернется в Украину в ближайшем будущем", - сказал представитель Фонда.

Он заметил, что не может сейчас назвать дату, когда это может случиться. Впрочем, по его словам, визит миссии "будет возможен, когда все мероприятия, предусмотренные в рамках пересмотра, будут выполнены" украинской стороной.

В этой связи он уточнил, что среди основных вопросов - пенсионная реформа в Украине, ускорение приватизации, конкретные результаты в борьбе с коррупцией. Райс также констатировал, что ключевые программы реформ находятся в стадии реализации, а политика украинского правительства в фискальном и энергетическом секторах продолжает соответствовать требованиям программы кредитования МВФ.

Официальный представитель Фонда также подчеркнул: "Важно отметить, что власть подтвердила свою благосклонность выполнению программы и тесному сотрудничеству с МВФ".

Как сообщалось, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон в течение 12-14 сентября посетил Киев с визитом. Он обсудил с руководством страны текущую экономическую ситуацию и прогресс в реализации программы реформ, которая поддерживается МВФ.

По прогнозам Нацбанка, до конца этого года Украина получит $2 млрд от Международного валютного фонда.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ
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