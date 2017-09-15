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Украина убедила МВФ: на земельную реформу нужно больше времени

15.09.2017 11:07
В МВФ заявили, что земельная реформа остается важным элементом программы сотрудничества с Украиной, но на принятие решения нужно больше времени
Фото - iStock/Global Images Ukraine

На земельную реформу Украине нужно больше времени, но это не должно продолжаться 25 лет. Об этом сказал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в интервью ЭП.

Липтон подчеркнул, что земельная реформа остается важным элементом программы сотрудничества с Украиной. "Мы договорились, что нужно больше времени, чтобы принять правильное решение по этой важной теме", - отметил он.

"Но это не должно продолжаться 25 лет", - подчеркнул он.

Липтон также отметил, что МВФ видит, как возрождается сельское хозяйство. По его словам, это сильная сторона Украины. "Даже сельское хозяйство, было ориентировано на экспорт в Россию, было бы очень эффективно переориентироваться на Запад. И этот потенциал гораздо больше", - добавил он.

Напомним, ранее земельная реформа была одним из главных требований МВФ для дальнейшего сотрудничества.  

Дэвид Липтон в течение 12-14 сентября посетил Киев с визитом. Он обсудил с руководством страны текущую экономическую ситуацию и прогресс в реализации программы реформ, которая поддерживается МВФ.

По прогнозам НБУ, до конца этого года Украина получит $2 млрд от МВФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ
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