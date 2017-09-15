Украина убедила МВФ: на земельную реформу нужно больше времени
На земельную реформу Украине нужно больше времени, но это не должно продолжаться 25 лет. Об этом сказал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в интервью ЭП.
Липтон подчеркнул, что земельная реформа остается важным элементом программы сотрудничества с Украиной. "Мы договорились, что нужно больше времени, чтобы принять правильное решение по этой важной теме", - отметил он.
"Но это не должно продолжаться 25 лет", - подчеркнул он.
Липтон также отметил, что МВФ видит, как возрождается сельское хозяйство. По его словам, это сильная сторона Украины. "Даже сельское хозяйство, было ориентировано на экспорт в Россию, было бы очень эффективно переориентироваться на Запад. И этот потенциал гораздо больше", - добавил он.
Напомним, ранее земельная реформа была одним из главных требований МВФ для дальнейшего сотрудничества.
Дэвид Липтон в течение 12-14 сентября посетил Киев с визитом. Он обсудил с руководством страны текущую экономическую ситуацию и прогресс в реализации программы реформ, которая поддерживается МВФ.
По прогнозам НБУ, до конца этого года Украина получит $2 млрд от МВФ.
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