В МВФ рассказали, что будет с пенсионным возрастом в Украине
Цель пенсионной реформы в Украине - достойный уровень выплат и более поздний выход на пенсию. Об этом сказал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в интервью ЭП.
Липтон сообщил, что МВФ и правительство Украины договорились о нескольких целях пенсионной реформы, среди которой - более поздний выход на пенсию.
"Мы договорились с правительством о нескольких целях пенсионной реформы - достойный уровень пенсионных выплат и более поздний выход на пенсию. Сейчас нам надо понять, куда движется законотворческий процесс", - отметил он.
Напомним, проведение пенсионной реформы остается одним из главных требований МВФ для продолжения дальнейшего сотрудничества.
Верховная Рада до конца месяца планирует принять во втором чтении пенсионную реформу, которая подразумевает ряд нововведений.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. Осенью ожидается его рассмотрение во втором чтении.
Проект закона предлагает провести осовременивание пенсий, назначенных в прошлые годы с учетом показателя средней зарплаты за 2014, 2015, 2016 годы (3 764,4 грн.) и с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%.
При этом предусматривается увеличение минимального страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту с 2018 года до 25 лет. До 2028 года стаж будет ежегодно повышаться на 1 год и в результате составит 35 лет. Предусмотрено также уменьшение величины оценки одного года страхового стажа с 1,35 до 1,0.
Кроме того, Кабмин предложил отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.
Ранее в правительстве заявляли, что украинцы с 2028 года будут иметь возможность выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет страхового стажа.
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Дэвид Липтон в течение 12-14 сентября посетил Киев с визитом. Он обсудил с руководством страны текущую экономическую ситуацию и прогресс в реализации программы реформ, которая поддерживается МВФ.
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